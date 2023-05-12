العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا

2023/05/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، استئناف رحلاتها الجوية المباشرة الى جورجيا في 9 من حزيران المقبل.

ونوهت الخطوط الجوية في بيانها تلقته (بغداد اليوم) الى، ان "خدمة إصدار سمات الدخول (الفيزا) الى الأراضي الجورجية ستكون حصراً للمسافرين على متن أسطولها الجوي".

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