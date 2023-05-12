القبض على متهمين اثنين حاولا اغتيال مواطن شمالي بغداد

2023/05/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الكرخ ، اليوم الجمعة، من القاء القبض على متهمين اثنين حاولا اغتيال مواطن شمالي العاصمة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التأكيدات المستمرة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في متابعة الأهداف المطلوبة، تمكنت قوة بإشراف مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد الكرخ من القاء القبض على متهمين أثنين، بعد محاولتهما اغتيال مواطن في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تتبع المتهمين لمدة عشرة أيام من محافظة الى أخرى"، مشيرا الى ان "عملية إلقاء القبض عليهما في سيطرة بغداد - واسط، حيث اعترفا ان الدوافع من هذه الجريمة لمشاكل وخلافات اجتماعية".

وأشار البيان الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما الى القضاء لإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة".

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