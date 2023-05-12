العراق يجلي 126 شخصاً من السودان بينهم سوريون

2023/05/12 | 16:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينسّق العراق مع 4 دول لتحقيق عمليات إجلاء آمنة (الخارجية العراقية/فيسبوك)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجلاء 126 عراقياً و15 سورياً من السودان، على متن طائرة عراقية، انطلقت فجر اليوم الجمعة من بورتسودان متوجهة إلى بغداد.

وسبق أن أجلى العراق، في 27 إبريل/ نيسان الماضي على متن طائرتين 234 شخصاً بينهم سوريون، من السودان.

ووفقاً لبيان للمتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، فإنّ "الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان تتوجه الآن إلى بغداد، وعلى متنها 141 مواطناً بينهم 15 مواطناً سورياً وسوداني الجنسية".

وقتل عراقيان اثنان في العاصمة السودانية الخرطوم خلال المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تأكيدات بوجود مصابين آخرين.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الخارجية العراقية، إجلاء طاقم السفارة العراقية في الخرطوم، في عملية وصفتها بـ"النوعية"، من دون ذكر المقصود من عبارة "النوعية"، كما أجلت 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم، ومن ثم أجلت 5 أفراد آخرين من الجالية.

ويوجد نحو 300 عراقي في السودان، وأعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق تلقيها أكثر من 165 طلباً للمغادرة من عراقيين، وأشارت إلى وجود تنسيق مع 4 دول لتحقيق عمليات إجلاء آمنة.

وخصصت الوزارة أرقاماً ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك، مؤكدة أنها تواصل جهوداً متعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية، وأنها تعمل باستجابة وطنيّة، وتنسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية العراقية في الخرطوم.

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