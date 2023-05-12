السوداني يترأس اجتماعاً أمنياً في محافظة نينوى

2023/05/12 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً، في مقرّ العمليات المشتركة بمحافظة نينوى، ضمّ السادة رئيس أركان الجيش، وقائد عمليات نينوى، ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظة، وذلك بحضور السيد المحافظ.

وجرى في مستهلّ الاجتماع استذكار الشهداء الأبرار، الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل وحدة العراق في مواجهة عصابات داعش الإرهابية، وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

واستمع سيادته إلى شرح مفصّل عن الموقف الأمني والعسكري في عموم محافظة نينوى، واطّلع على سير تنفيذ الخطط المُعدّة لمكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية، ومحاربة عصابات الجريمة والمخدّرات، ومواجهة أبرز التحديات الأمنية التي تتعرض لها المحافظة، والمعالجات الموضوعة لتأمين أقضيتها ونواحيها وتوفير البيئة اللازمة للإعمار والتنمية.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أهمية أمن نينوى بالنسبة للعراق، مؤكداً أنّ المعارك التي جرت على أرضها ضدّ الإرهاب مثّلت محطّةً مشرقةً من تاريخ العراق.

وبّين سيادته أن الاستحقاق القادم استحقاق اقتصادي خدمي، لذا تجب المحافظة على الأمن المتحقق، مع معالجة بعض الظواهر، لتكون نقطة شروع ترسّخ الأمن على وفق ما وضعناه ضمن برنامجنا الحكومي، مبيناً أنّ المحافظة تمتلك مقومات نهوض اقتصادي، وستكون محوراً أساسياً لطريق التنمية الذي سيمرّ من الموصل، بوصفه مشروعاً اقتصادياً عملاقًا يخدم العراق والمنطقة، ويعزز شراكاتنا مع دول العالم.

ووجّه سيادته القادة الأمنيين بالتواجد الميداني في مناطق العمليات، وحثّ منتسبيهم على الانضباط العالي والتعامل المهني، وبناء علاقة طيبة مع المواطنين، مشدِّداً على أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الجانب الأمني، وضرورة تأمين الحدود بالكامل، والتصدي بحزم لعمليات التسلل ومحاولات استخدام الأراضي العراقية للقيام بعمليات خارجة عن القانون.

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