السوداني يفتتح مستشفى الحدباء التخصّصي في الموصل

2023/05/12 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الافتتاح التشغيلي لمستشفى الحدباء التخصّصي لأمراض الدم وزراعة النخاع، الذي يقع في مدينة الموصل، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى محافظة نينوى.

وتجوّل رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي في ردهات المستشفى واطّلع على أهم مرافقه والخدمات التي يقدمها للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة وضعت القطاع الصحّي على رأس أولوياتها، وأنها ستمضي بخططها لإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وإعادة تأهيل وصيانة المُشيّد منها.

ويُعدُّ مستشفى الحدباء من المستشفيات التخصصية الحديثة في العراق، وهو بسعة 81 سريراً، ويستقبل حالات الإصابة لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا واللوكيميا، ويجري لهم عمليات زرع نخاع العظم الذاتي أو المُتبرَّع به، كما يضمّ صالة عمليات لتدارك الحالات الطارئة، وقسم الأشعة والمختبرات التحليلية.

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