التجارة: الموسم التسويقي يحقق نجاحات كبيرة

2023/05/12 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن الموسم التسويقي الحالي يحقق نجاحات كبيرة، فيما توقعت وصول الكميات المسوقة لمحصول الحنطة إلى 4 ملايين طن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون في بيان ، إن “الموسم التسويقي حقق نجاحات كبيرة، نتيجة الشفافية العالية في تسليم المحصول من الفلاحين، فضلا عن الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدفع المستحقات خلال 24 ساعة من تاريخ استلام المحصول”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء أوعز بدفع مستحقات الفلاحين على دفعتين بلغت الأولى والثانية تريليون دينار عراقي، فيما يتم الاستعداد لاستلام الوجبة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمزارعين في إطار توجيه الرئيس بدفع المستحقات خلال أيام قليلة من تاريخ استلام المحصول”.وأشار إلى أن “الموسم التسويقي لا يزال يحقق نجاحات كبيرة من حيث الشفافية العالية في استلام المحصول ومن حيث مباشرة الموظفين في المراكز التسويقية على مدى 24 ساعة لمنع إبقاء الفلاحين والمزارعين عند بوابة السلاوات”.ولفت إلى أن “جهد الوزارة الفني فضلا عن ما تقوم به ملاكات الشركة لتجارة الحبوب من متابعة وتدقيق ورقابة في أعمال الموسم يؤكد الدعم الحكومي الكبير الذي بدأ بالمتابعة اليومية لدولة الرئيس بالإشراف المباشر على عمليات من قبل وزير التجارة واللجان المشرفة التي يشرف عليها مدير عام في كل محافظة من محافظات البلاد”.وتوقع حنون بحسب البيان، بأن “تصل الكميات المسوقة لمحصول الحنطة إلى 4 ملايين طن وسد أكثر من 90٪ من متطلبات البطاقة التموينية لمادة الطحين”.وبين أن “وزارة تجارة قامت بتهيئة مستلزمات الدعم اللوجتسي من خلال توفير مخازن والسالوات لاستقبال كل الكميات المسوقة خاصة وان كل المؤشرات تؤكد بان الكميات المسوقة ستصل الى مديات عائلة نتيجة الظروف الجوية التي لازمت الموسم والدعم التي قدمته الحكومة ودولة الرئيس بشكل مباشر لإنجاحه”.وأكد أن “هناك تنسيق عالِ المستوى مع الدفاع المدني بالمحافظات لغرض حماية المخازن من الحرائق ومن الظروف الأخرى فضلا عن التنسيق من خلال اللجان التسويقية الموجودة في كل المحافظات لغرض حماية المخازن والمراكز التسويقية وتأمين كل التسهيلات للفلاحين والمزارعين”.

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