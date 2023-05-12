السعودية.. وزارة الطاقة توافق على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف وأرامكو تدفع تعويضات

2023/05/12 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الطاقة السعودية على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، على أن تتكفل شركة "أرامكو" السعودية بدفع تعوبض لأصحاب الحقوق على العقارات، حسبما أعلنت قناة الإخبارية الرسمية الجمعة

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