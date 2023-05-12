تنديد حقوقي بالتصاعد

2023/05/12 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن إيران تنتهك بشكل خطير الحق في الحياة بتصعيدها لعمليات الإعدام، خصوصا في الأسابيع الأخيرة.

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