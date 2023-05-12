2023/05/12 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب باسم خشان..هكذا تهدر الدولة أموالها شركة آشور الحكومية...

ظهرت المقالة شركة تبلط طريق السماوة “بگريدر وشفل”… أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تبلط طريق السماوة “بگريدر وشفل”…) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تبلط طريق السماوة “بگريدر وشفل”…) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).