2023/05/12 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع...

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نينوى تمتلك مقومات نهوض اقتصادي وستكون محوراً أساسياً للتنمية أولاً على المسلة.

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