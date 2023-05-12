رباع عراقي يحصد ذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال

2023/05/12 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حصد الرباع العراقي علي عمار يسر، اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرفع الأثقال المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.ونال يسر ذهبية وزن 109 كجم، بفعالية الخطف بعد أن رفع […]

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