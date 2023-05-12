2023/05/12 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر معبرين وافقت دمشق على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة العفو تدعو لمواصلة إيصال المساعدات الأممية إلى شمال سوريا المركز الخبري الوطني.

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