حيدر عبد الأمير مدرباً للزوراء بدلا عن اوديشو

2023/05/12 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة نادي الزوراء، تعيين حيدر

عبد الأمير مديرًا فنيًا للفريق، حتى

نهاية الموسم، خلفًا للمستقيل أيوب

أوديشو.

ويعاون عبد الأمير في مهمته هشام محمد

وعلي حسين رحيمة، بالإضافة إلى مدرب

الحراس عماد

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