العراقي يسر يحصد ذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال

2023/05/12 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الرباع العراقي علي عمار يسر، اليوم

الجمعة، الميدالية الذهبية في بطولة

آسيا لرفع الأثقال المؤهلة إلى

أولمبياد باريس 2024.

ونال يسر ذهبية وزن 109 كجم، بفعالية

الخطف بعد أن رفع 178 كجم، بإلاضافة إل

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