2023/05/12 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، توجيها

بمواصلة أعمال تحشية سد الموصل من دون

أي تلكؤ.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان صحفي ، أن"رئيس مجلس

الوزراء محمد شياع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وصوله نينوى.. السوداني يصدر توجيها يخص سد الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وصوله نينوى.. السوداني يصدر توجيها يخص سد الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).