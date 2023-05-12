2023/05/12 | 17:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NftZWBvg6i0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس اسماعيل , شاب من بغداد موهوب في النحت عملا ودراستا | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس اسماعيل , شاب من بغداد موهوب في النحت عملا ودراستا | برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).