كلوب يستذكر المعجزات في صراع ليفربول على دوري الأبطال

2023/05/12 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول (أ ف ب) – استذكر الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، خامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة “المعجزات” السابقة، مقراً أن فريقه لا يملك مصيره بين يديه في صراعه على مركز ضمن الأربعة الاوائل مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وحقق “الريدز” الذي كان يحتل المركز الثامن متأخراً بفارق 4 نقاط عن مانشستر […]

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