السوداني يضع حجر الأساس لمشروعي فندق الموصل ومستشفى ابن سينا في نينوى

2023/05/12 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد عصابات داعش الإرهابية.

ووضع السوداني كذلك حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مستشفى ابن سينا، بسعة 600 سرير في مدينة الموصل، التي وصلها في زيارة صباح اليوم.

وأشار السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى أنّ الموصل وأهلها يستحقان جهود إعادة الإعمار، وأن جزءاً من مشاريع الحكومة للخدمات والبنى التحتية قد جرى تخصيصها لعموم محافظة نينوى.

وشدّد السوداني على الشركات المنفذة للمشروعين، الالتزام بالمُدد الزمنية المحدّدة للإنجاز، وأن يكون مشروع المستشفى متكاملاً، مشتملاً على جميع الخدمات الطبية التي تلبّي حاجات مواطني المحافظة.

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