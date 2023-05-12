نائبة تدعو لحملة تطهير 131 مليون متر مربع من المخلفات الحربية في المثنى

2023/05/12 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نائبة عن محافظة المثنى، اليوم

الجمعة، الى إزالة ملوثات حربية من اراض

تصل مساحتها الى نحو (131) مليون متر مربع

في بادية المحافظة، فيما ربطت اي تحرك

تنموي بازالة هذه الملوثات الحربية.

وقالت النائبة

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