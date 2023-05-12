2023/05/12 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، مستشفى

الحدباء التخصصي لامراض الدم وزراعة

النخاع بسعة 81 سريراً في محافظة نينوى،

مؤكدا أن حكومته ستمضي بإكمال مشاريع

المستشفيات المتلكئة، وإعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. السوداني يفتتح مستشفى لأمراض الدم وزراعة النخاع ويكشف عن خطة حكومته الصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. السوداني يفتتح مستشفى لأمراض الدم وزراعة النخاع ويكشف عن خطة حكومته الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).