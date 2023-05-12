مسؤول كردي

2023/05/12 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سخر الوكيل السابق لوزارة الداخلية، في حكومة كردستان، جلال كريم، اليوم الجمعة، عن الاطلالة التي ظهر بها القنصل الاميركي في اربيل ، مرتديًا الزي الكردي في حفل افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري.

وقال كريم في تدوينة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "ممثل أقوى دولة في العالم وأمام أنظار اغلب القيادات والمسؤولين يهين التراث القومي الكردي وهو الملابس الكردية"، مضيفا ان "البعض نظر بابتسامة وآخر ضحك على حركة القنصل الاميركي".

واشار الى انه "سابقا كان اذا كان اي شخص يرتدي الملابس الكردية بدون ان يلبس لفته كان يقال عنه انه اشبه بحِمار بدون بردعة/السرج".

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