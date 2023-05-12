2023/05/12 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن تفكيك ما أسماها بـ"الخط الأسود" بين محافظة ديالى والعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"المناطق الزراعية المتداخلة على الحدود الادارية بين ديالى وبغداد استغلت لسنوات من قبل مافيات تهريب المنتوجات النفطية لتحويلها الى نقطة تجميع رئيسة قبل نقلها في صهاريج الى مدن عدة في اقليم كردستان عبر 3 طرق رئيسة تمر بديالى".

واضاف، ان "الأوامر العليا من بغداد في مكافحة التهريب والضغط باتجاه كشف اوكار أهم مافيات التهريب اسهمت في تفكيك ما يعرف بـ(الخط الأسود) وهي سلسلة اماكن هي الأهم في تجميع المنتوجات النفطية المهيئ للتهريب" لافتا الى ان "من 6 الى 8 مواقع كبيرة كشفت في الأشهر الأخيرة وتم ضبط كميات كبيرة من المنتوجات".

واشار الى ان "ملف التهريب عبر طرق ديالى تقلص بنسبة تصل الى 90% في الثلث الاول من 2023 لكن القضاء على ظاهرة التهريب تحتاج الى مزيد من الوقت خاصة وان هناك تغيرات في آليات التهريب وجعل اكتشافها أكثر تعقيدا".

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