(بغداد اليوم) تحضر إفتتاح مشاريع نفطية في حقل مجنون.. هذه تفاصيلها

2023/05/12 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اقيم اليوم الجمعة حفل افتتاح عدد من المشاريع النفطية بحقل مجنون النفطي في محافظة البصرة.

وأفتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني هذه المشاريع بمشاركة عدد من وسائل الاعلام بينها (بغداد اليوم).

واعتبر مدير شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان :"افتتاح عدد من المشاريع في حقل مجنون النفطي كان ضمن الخطة الخاصة بالصعود التدريجي بطاقة الحقل الإنتاجية المقسمة على ثلاثة مراحل".

وبين ان "وزير النفط واثناء زيارته الى حقل مجنون هذا اليوم قام بافتتاح محطة حقن الماء التجريبي بطاقة 80 الف برميل من اربعة ابار في حقل مجنون وكذلك افتتاح محطة الكهرباء الثانوية الخاصة بمحطة عزل الغاز المركزية بطاقة 200 الف برميل يومياً في حقل مجنون والتي وصلت نسبة الانجاز فيها الى اكثر من 90‎%‎".

وأضاف ان "وزير النفط قام بوضع حجر الاساس لتطوير محطة العزل الثانية بطاقة 120 الف برميل يومياً" مشيرا الى ان "شركة نفط البصرة وعند تسلمها مهام ادارة حقل مجنون بعد خروج شركة شل منه وضعت له خطة عمل تعتمد على زيادة تدريجية بمعدلات الانتاج التي وصلت الان الى 450 الف والمرحلة الثانية سيرتفع معدل الانتاج الى 600 الف برميل يومياً والثالثة الى 700 الف برميل يومياً".

وأوضح عبد الكريم ان "شركة نفط البصرة لديها خطط ستراتيجية ستعتمد على تنفيذها بشكل تدريجي".

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