مساحات خضراء وأكبر 4 نافورات.. ذي قار تستعد لاحتضان

2023/05/12 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، على تأهيل وإحياء متنزه "صوب الجزيرة" عبر إنشاء "أكبر " 4 نافورات في المحافظة ومساحات خضراء ستكون متنفساً للعوائل.

وقال الغزي في بيان، إن "مساحة متنزه الجزيرة تبلغ 38 دونماً مقارنة بمتنزه الشامية (34 دونماً) ولكنه مهمل لسنوات دون حلول لتأهيله"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية اتخذت خطوات حقيقية لإحياء المتنزه، واظهاره بحلة جديدة".

ووجّه الغزي بـ"إحياء المتنزه من خلال إنشاء 4 نافورات ستكون الأكبر في المحافظة، فضلاً عن تخصيص 4 أماكن تجمع للعوائل والأطفال"، مشدداً على "ضرورة تأثيث المتنزه بإنارة حديثة وألعاب أطفال مجانية".

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