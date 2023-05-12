روسيا: الامريكيون والاوربيون يضخون لكيف اسلحة فتاكة ستؤدي لحرب عالمية ثالثة

2023/05/12 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن رعاة...

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