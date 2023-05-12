2023/05/12 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعتبر أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن العنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة.وفي كلمة له، قال حسن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله: لن نتردد بتقديم المساعدة للمقاومة في غزة بأي وقت المركز الخبري الوطني.

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