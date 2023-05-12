سعد سلوم : الايزيدية جزء من هويتنا العراقية

2023/05/12 | 18:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار صرح الناشط و الكاتب و مدير مؤسسة المسارات سعد سلوم ان الايزيدية يشكلون جزء مهم من الهوية العراقية و علينا تقبلها.و قال سلوم في مقابلة مع شبكة الإعلام العراقي ان،” كان للايزيدية صورة نمطية حاول بعض الكتاب الايزيديين تغيير هذه الصورة و تعريف الايزيديين بالعالم من خلال كتبهم الا ان كاتب …

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