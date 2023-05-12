2023/05/12 | 19:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iGMi3s1ndyA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سمية الخشاب تحصل على دكتوراه فخرية من الأمم المتحدة للفنون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سمية الخشاب تحصل على دكتوراه فخرية من الأمم المتحدة للفنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).