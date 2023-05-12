العراقي مصطفى التكريتي يحصل على ذهبية بطولة العالم بالمواي تاي

2023/05/12 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز اللاعب العراق مصطفى رعد

التكريتي، يوم الجمعة، ذهبية بطولة

العالم بالمواي تاي في وزن 81 كيلوغرام

للرجال بعد فوزه على اللاعب المالديفي.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علگ في

تصريح صحافي إن "الإنجاز

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