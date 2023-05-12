المكفوفون يقدمون عرضا مسرحيا في كربلاء بعنوان يا زارع البزرنكوش..هؤلاء من!

2023/05/12 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت فرقة السراج المسرحية للمكفوفين

عرضا مسرحيا بعنوان "يا زارع

البزرنكوش..هؤلاء من!!؟"مساء يومي الخميس

والجمعة على خشبة مسرح البيت الثقافي في

كربلاء

وقال مخرج المسرحية الدكتور علي

الشيباني“إن هذا ال

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