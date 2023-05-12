الشيخ احمد سلمان من كربلاء: الحسين هو صلة الوصل بين الشرق والغرب وكل الشعوب

2023/05/12 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رجال دين مشاركون في مؤتمر

الاستشراق والامام الحسين (عليه السلام)

الذي تقيمه مؤسسة وارث الانبياء

للدراسات التخصصية في العتبة الحسينية

المقدسة ان الحسين وهو صلة الوصل بين

الشرق والغرب وكل الشعوب، وا

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