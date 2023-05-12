2023/05/12 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصلت الوجبة الثانية من أبناء الجالية العراقية الذين تم إجلائهم جواً من السودان الى مطار بغداد الدولي.

وتقل الطائرة 141 بينهم (15) مواطناً سورياً وسودانيّاً الجنسية ليبلغ عدد العائدين (429) من السودان خلال مرحلتين بينهم جاليات سورية وسودانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الجالية العراقيّة في السودان إلى مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الجالية العراقيّة في السودان إلى مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).