أمين الدخيل يكشف موقفه من تمثيل منتخب العراق في بطولة آسيا

2023/05/12 | 19:28 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدخيل ساهم في تأهل بيرنلي للبريميرليغ (ريتشارد سيليرز/ Getty)

وجّه أمين الدخيل، لاعب نادي بيرنلي الإنكليزي، صدمة للجماهير العراقية، بعدما كشف موقفه من تمثيل كتيبة "أسود الرافدين"، خلال بطولة آسيا المقبلة، التي ستقام في قطر مطلع عام 2024.

وكان عدنان درجال قد أعلن، وبعد زيارته لإنكلترا، ولقائه والد اللاعب، أن نجم فريق بيرنلي الإنكليزي "سيرتدي قميص العراق في التصفيات المقبلة لكأس العالم وكأس آسيا"، بحسب صحيفة "نيوسبلاد" البلجيكية.

لكن المصدر ذاته نقل عن عائلة الدخيل أن "هناك الكثير من التفاصيل التي نشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها مجرد ضغط من الجانب العراقي على أمين"، مضيفة أن اللاعب لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله مع المنتخب العراقي.

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وكان الدخيل قد تأهل برفقة فريقه بيرنلي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما حصد لقب دوري الدرجة الأولى، ليعود إلى دوري الأضواء بعد هبوطه في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022، الذي أنهاه في المركز الـ18 حينها.

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