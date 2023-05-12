المالية النيابية تطلع قادة إدارة الدولة على آخر تطورات الموازنة

2023/05/12 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلعت رئاسة اللجنة المالية النيابية، قيادات إئتلاف إدارة الدولة، على آخر التطورات بشأن مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “رئيس اللجنة المالية اطلع قيادات ائتلاف ادارة الدولة على اخر تطورات ملف الموازنة حيث تم تقسيم اعضاء اللجنة المالية الى فريقين احدهما ينهي مناقشة بنود الموازنة قانونياً والآخر يناقش جداولها ويقدم مقترح المناقلات ليتم اقرارها”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، بدأت أمس بتدقيق البنود والجداول الواردة في مشروع قانون الموازنة المالية تمهيداً لإعداد الصياغة النهائية لها قبل عرضها أمام مجلس النواب للتصويت عليها.

يشار الى ان إئتلاف إدارة الدولة، حدد في اجتماع قبل يومين بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 17 من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي.

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