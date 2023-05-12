2023/05/12 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، زيارةً إلى جامع النبي يونس (عليه السلام) في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، وكذلك إلى الجامع النوري الكبير، في الساحل الأيمن وسط مدينة الموصل القديمة.

واطّلع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي على سير جهود إعمار المسجدين اللذين تعرّضا إلى خراب وتدمير همجيين، على يد عصابات داعش الإرهابية، وتابعَ مراحل الترميم وصيانة الأجزاء التاريخية من الموقعين، والجهود المبذولة من أجل استرداد القيمة المعمارية والتراثية لهما.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له دوّنها في سجل الزائرين، بالجهود المخلصة التي تعمل بكلّ تفانٍ وإخلاص، لإحياء هذه الصروح الإسلامية، بالمستوى نفسه الذي كانت عليه قبل الاعتداء الهمجي، وأن تعود المنارة الحدباء رمزاً للموصل وعمارتها.

ووجّه بتذليل كلّ العقبات التي تواجه جهود الإعمار والترميم، وتقديم أي احتياجات تتطلبها أعمال الإنشاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يزور جامعي النبي يونس(ع) والنوري الكبير في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يزور جامعي النبي يونس(ع) والنوري الكبير في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).