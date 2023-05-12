وزير البيئة : من الصعب تحقيق وعي بيئي مقبول دون ان يسبقه مشروع تعبوي كبير يعزز روح المواطنة

2023/05/12 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي انه من الصعب تحقيق وعي بيئي مقبول دون ان يسبقه مشروع تعبوي كبير يعزز روح المواطنة لدى المواطن

ئاميدي اوضح ان المواطن بعد 2003 صار مصدر السلطات ومنحه الدستور الحريات المطلوبة في الانتخاب الحر او الحرية لتعبير في كل الوسائل القانونية المتاحة

الا ان الحكومة مازالت تواجه صعوبة في تعزيز المفاهيم التي تخص الوعي المطلوب في كل المجالات منها الوعي والانتقال الى ثقافة التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية منها المياه من العبث والهدر والادوار المطلوبة في مواجهة اثار التغير المناخي

داعياً كل المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية والاعلامية والمجتمع المدني الى مضاعفة جهودها في تعميق روح المواطنة وحب الوطنومن خلالها تستطيع الحكومة بمؤسساتها الامنية والبلدية والصحية والبيئية وغيرها ان تتقدم في مستواها لانها ستكون شريك حقيقي للمواطن في كل مراحل البناء الفكري والتنموي .

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