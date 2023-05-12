نصرالله يرد على اتهام

2023/05/12 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد حسن نصرالله،​​​​​​​ الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، على اتهام جماعته بالتعامل مع تجار مخدرات لتهريب "الكبتاغون" لدول عربية، واصفا هذه الاتهامات بـ"الكاذبة" ومعتبرًا أنه لولا "دور حزب الله" لما تمكن لبنان من مواجهة تجار المخدرات

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