"وول ستريت جورنال": مصر تجاهلت طلبا أميركيا بشأن الرحلات العسكرية الروسية

2023/05/12 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مصر تجاهلت مطالب أميركية بإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات العسكرية الروسية، بحسب ما نقلته عن مسؤولين رسميين مصريين وأميركيين.

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