البنك المركزي يتخذ اجراءً بحق المضاربين بقضايا سعر الصرف

2023/05/12 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الجمعة، اتخاذ اجراء صارم بحق

المضاربين بقضايا سعر الصرف.

وذكر بيان للبنك، انه "استجابة لطلبات

المواطنين على عملة الدولار الأمريكي

بسعر الصرف الرسمي للأغراض المشروعة،

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