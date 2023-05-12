حذر من جهات تخريبية معروفة.. المالكي: نجاح تشكيل حكومة قوية أجهض مخططات الفتن والتخريب في العراق

2023/05/12 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الجمعة، إن نجاح تشكيل

الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع

السوداني أجهض ما أسماه مخططات "الفتن

والتخريب" في العراق.

المالكي خلال كلمة في مضيف عشائر بني

ت

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