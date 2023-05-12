2023/05/12 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن رفض تركي محتمل لطلب العراق اعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد ان اعلنت وزارة النفط العراقية تبليغ تركيا باستئناف التصدير غدا السبت.

ونقلت الوكالة عن عن مسؤول تركي "رفضه ادعاء أنّ النفط العراقي على وشك التدفق مرة أخرى"، مشيراً إلى "عدم ترجيح أن تقبل تركيا طلباً عراقياً لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان غداً السبت".

وكانت وزارة النفط العراقية قد اعلنت إبلاغ تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي اعتباراً من السبت، وذلك إثر توقفه منذ آذار/مارس الفائت.

يُذكر أنّ الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا،الشهر الماضي، إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط من الشمال عبر منفذ جيهان التركي.

وكان تصدير النفط العراقي عبر منفذ جيهان التركي قد توقّف قبل شهرين، بسبب قرار من محكمة تحكيم دولية قضت لصالح العراق في قضية ضد تركيا، بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.

وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط الأنابيب بعد صدور الحكم، إذ أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها، بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط، من دون إذن حكومة بغداد بين عامي 2014 و2018.

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