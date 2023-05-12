2023/05/12 | 20:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wmNfIzNoPfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ طفل من جمهوره في ولاية سان دييغو الأمريكية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ طفل من جمهوره في ولاية سان دييغو الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).