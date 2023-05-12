السوداني يوجه بتذليل العقبات التي تواجه جهود الإعمار لجامع النبي يونس (ع) والجامع النوري الكبير

2023/05/12 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، زيارةً إلى جامع النبي يونس (عليه السلام) في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، وكذلك إلى الجامع النوري الكبير، في الساحل الأيمن وسط مدينة الموصل القديمة.واطّلع السوداني بحسب بيان تلقته ايرث نيوز على “سير جهود إعمار المسجدين اللذين تعرّضا إلى خراب وتدمير همجيين، على […]

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