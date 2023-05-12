2023/05/12 | 20:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعتبر أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله اليوم...

ظهرت المقالة نصر الله: وصول الصواريخ إلى القدس أربك الاحتلال أولاً على المسلة.

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