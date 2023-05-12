السوداني: المرحلة الحالية التي تتطلب الابتعاد عن المصالح الفئوية نحو المصلحة العامة

2023/05/12 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن المصالح الفئوية.وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

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