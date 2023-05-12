هالاند يتوج بجائزة لاعب العام بعد تسجيله 51 هدفا

2023/05/12 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فاز إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا، الجمعة، بعد أن سجل 51 هدفا في 47 مباراة.ونال اللاعب […]

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