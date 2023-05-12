2023/05/12 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يوعز بتأهيل مطار الموصل وتحشية السد دون أي تلكؤ السوداني: نينوى تمتلك مقوّمات النهضة وستكون محوراً لطريق التنمية الموصل – هدير الجبوري اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ان محافظة نينوى تمتلك مقومات النهضة الاقتصادية وستكون محوراً لطريق التنمية الذي سيمرّ بها، بوصفه مشروعاً اقتصادياً عملاقًا يخدم العراق والمنطقة.واشار خلال ترؤسه […]

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