2023/05/12 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية تخيّم على الأجواء والصحة مطالبة بالإستنفار بغداد وطهران توقّعان مذكّرة تفاهم خاصة بمكافحة المخدّرات بغداد – ابتهال العربي توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، ان يكون طقس اليوم السبت صحوا مع فرصة لحدوث عاصفة ترابية ،الامر الذي يتطلب من وزارة الصحة استنفار ملاكاتها لاستقبال الاشخاص الذين يعانون من امراض […]

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