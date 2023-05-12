2023/05/12 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة تضامن في ساحة التحرير لرفض إتهامات تلاحق ساكو بغداد – قحطان سليم نظم المسيحيون ،وقفة تضامن في ساحة التحرير ببغداد ،لمساندة بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، ضد الاتهامات التي وصفوها بالملفقة.وقال بيان مقتضب ان (الوقفة جاءت استجابة لدعوة كهنة أبرشية بغداد الكلدانية الى المشاركة فيها بحمل الشموع وأغصان الزيتون، مساندةً للكنيسة […]

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