2023/05/12 | 20:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Viking Expeditions على خط الرحلات البحرية الفاخرة لهذا الصيف، وكشفت عن مسارها من كندا إلى Cape Horn Grand Explorer والتي تستمر شهر ونصف تقريبا، وتنقل الركاب والضيوف عبر المدن التاريخية و قناة بنما الشهيرة والأنهار الجليدية ذات اللون الأزرق.تغادر السفينة من ميناء تورنتو، وستبحر عبر نهر سانت لورانس بعد كيبيك إلى لونينبورج، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن أول رحلة فاخرة لهذا الصيف ستنقلك من تورنتو لهذه الوجهات العالمية شبكة القيقب الدولية.

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